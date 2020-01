I temi caldi della “fase due” del governo Conte (Di venerdì 31 gennaio 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images) L’atteso momento delle conseguenze sulla politica nazionale è infine arrivato, ma non somiglia a nessuno degli scenari immaginati alla vigilia. Archiviato il doppio appuntamento elettorale in Calabria ed Emilia-Romagna, i leader dei principali schieramenti dovranno ora fare i conti con la fotografia uscita dalle urne regionali: un’immagine del paese polarizzata ed estremamente parziale, ma che restituisce in ogni caso vinti e vincitori. La delicata operazione di riequilibrio delle forze in campo interessa soprattutto la maggioranza, da tempo divisa su alcuni temi centrali nell’agenda di governo e reduce da una tregua elettorale ormai agli sgoccioli. Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha provato a sintetizzare il momento nella formula “fase due” – un’idea che però non entusiasma il Movimento 5 ... wired

