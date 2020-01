Giulia Ligresti e la prigione: “ne sono uscita più forte di prima” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo tante difficoltà Giulia Ligresti riemerge e presenta la sua nuova collezione “Love”, un omaggio all’amore Ha ripreso a vivere Giulia Ligresti, la figlia di Salvatore Ligresti, ilo costruttore scomparso nel 2018, e ha presentato la nuova collezione di design a Milano. Il titolo della sua collezione è “love”, parola scelta dalla designer apposta per segnalare il suo ritorno. In un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano ha detto di aver scelto questo nome perché l’amore è il più alto dei sentimenti anche se quello meno perfetto. La sua collezione di tavoli, sedie, sculture, divani ha l’amore come comune denominatore. La sua collezione è stata presentata presso la Galleria Glauco Cavaciuti in via Vincenzo Monti, appunto nel capoluogo lombardo. I suoi pezzi, realizzati in bronzo, ottone, ferro e alluminio sono solidi, mentre il velluto è ruvido se toccato al contrario. La prigione ha ... kontrokultura

