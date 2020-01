Gazzetta: Koulibaly pronto a tornare in campo, ma l’estate prossima sarà ceduto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lunedì sera contro la Samp potrebbe esserci il sospirato ritorno di Koulibaly in campo. Il difensore senegalese dopo un’avvio di stagione non proprio felice e uno stop di 40 giorni è pronto a tornare a giocare con la ferma intenzione di riscattarsi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nonostante gli errori di questa stagione, Koulibaly resta un difensore di livello internazionale, come hanno certificato le due gare contro il Liverpool in Champions, ma questo non impedirà al Napoli di cederlo la prossima estate In una stagione deludente per parecchi versi in casa Napoli, di Kalidou si ricordano due splendide prove, entrambe contro il Liverpool, per rimarcare il valore internazionale di un difensore che probabilmente la prossima estate sarà ceduto. L'articolo Gazzetta: Koulibaly pronto a tornare in campo, ma l’estate prossima sarà ceduto ... ilnapolista

