Erjona Sulejmani, fuggita dalla guerra in Kosovo/ 'In 24 ore non avevamo più niente' (Di venerdì 31 gennaio 2020) Erjona Sulejmani racconta a Rivelo della fuga dalla guerra in Kosovo quando era solo una bambina: lì ha lasciato tutto ed è arrivata in Italia. ilsussidiario

zazoomblog : ERJONA SULEJMANI- Ci sono tanti omosessuali nel calcio ma è ancora tabu Rivelo - #ERJONA #SULEJMANI- #tanti - risafra76 : Ah c'è #rivelo con Erjona Sulejmani - erjona87 : RT @bocciaofficial: Buongiornooo ?? Siamo carichi per #Rivelo?! ?? Stasera si torna su @realtimetvit alle 21.10 con l’intervista a Erjona Su… -