Emergenza coronavirus, ecco ​cosa prevede la norma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Il Cdm è riunito per decidere se dichiarare lo stato di Emergenza per l'epidemia da coronavirus. I passi normativi per gestire un'Emergenza nazionale È iniziata questa mattina alle 10.00 la riunione del Consiglio dei ministri. A Palazzo Chigi si deciderà anche se dichiarare lo stato di Emergenza per il rischio di contagio da coronavirus. All'ordine del giorno del Cdm, infatti, c'è la "dichiarazione dello stato di Emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Ma per poter dichiarare lo stato di allarme, l'ordinamento normativo italiano prevede alcuni passi. A deliberare l'allarme a livello nazionale, che deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari e con immediatezza di intervento, deve essere il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. Lo ... ilgiornale

