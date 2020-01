Coronavirus, studenti costretti a rientrare dalla Cina; Lazzate, cade dalla scala e muore – ANTEPRIMA (Di venerdì 31 gennaio 2020) La nuova edizione de “il notiziario” si apre con gli effetti del Coronavirus: ci sono studenti di Limbiate che sono stati costretti ad interrompere in anticipo la loro esperienza Erasmus in Cina, mentre a Bollate è stato annullato il concerto di un coro di 130 cantanti cinesi e a Baranzate annullati i festeggiamenti del Capodanno cinese. Rubavano medicine e anabolizzantI dall’azienda di Novate Milanese in cui lavorano, 17 persone denunciate. Un uomo di 76 anni, a Lazzate, è morto cadendo dalla scala mentre saliva sul tetto. Lancio di sassi contro i treni della Saronno-Seregno tra le stazioni di Ceriano Laghetto e Solaro. su Il Notiziario. ilnotiziario

