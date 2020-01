Coronavirus, i morti salgono a 213, quasi 10.000 i contagi. Due casi accertati in Italia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, le ultime notizie: i morti salgono a 213, quasi 10.000 i contagi In Italia sono stati accertati i primi due casi di Coronavirus: la ha dichiarato il premier Conte che ha anche annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina. Coronavirus: primi due casi accertati in Italia, chiuso traffico aereo da e per la Cina “I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus”: sono state le parole del presidente del Consiglio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi. “Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati” ha aggiunto il premier, che poi ha annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina. Coronavirus in Italia, psicosi razzista: “Alla larga dai cinesi!” (di G. Gambino) Secondo quanto appreso, i due turisti cinesi sarebbero gli stessi che ... tpi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 170 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… - RaiTre : #Coronavirus cinese, 170 morti, cresce la paura. Aggiornamenti e reazioni - #Timeline con @iosonocarrara - dellorco85 : Statistiche: ieri in Ue fortunatamente ZERO vittime da #Coronavirus; nella sola giornata di ieri sulle strade Ue ci… -