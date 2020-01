Cerveteri – Interventi sul verde prima settimana febbraio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cerveteri – Interventi sul verde prima settimana febbraio – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (http://bit.ly/2RKKc6p). Gli Interventi, programmati nei giorni dal 3 al 7 febbraio, riguarderanno in particolare Cerveteri, Cerenova e Valcanneto. La prima settimana del mese di febbraio vedrà gli addetti alla manutenzione del verde della Multiservizi Caerite particolarmente impegnati con taglio erba i diverse aree verdi e parchi del territorio e Interventi di potatura di arbusti. La pubblicazione dell’agenda settimanale del verde, così come l’agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella volontà della Multiservizi di rendere il servizio sempre più efficiente e trasparente per la cittadinanza. A partire dalla seconda metà del 2016 ad oggi questo servizio consente ... romadailynews

Cerveteri Interventi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cerveteri Interventi