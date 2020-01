Brexit, il Regno Unito lascia ufficialmente la Ue. Johnson: «Può essere un clamoroso successo» (Di venerdì 31 gennaio 2020) A mezzanotte Londra è uscita dalla Ue. «La cosa più importante da dire stasera è che questa non è la fine, ma l'inizio - ha aggiunto il premier - È il momento in cui si apre l'alba e si alza il sipario su un nuovo atto del nostro grande dramma nazionale» ilsole24ore

nzingaretti : L'uscita del Regno Unito dall'UE ci rende tristi. Continueremo a lavorare per un'Europa aperta, solidale dove pace… - you_trend : ?? Il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l'Unione europea. Non parteciperà alle prossime elezioni europee, e i 73… - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito è fuori dall'Ue, la #Brexit è in vigore, via le bandiere europee dai palazzi del potere. Johnson: 'L… -