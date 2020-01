Big Ben Brexit (Di venerdì 31 gennaio 2020) Brexit Day. Eccoti qui. Caspita se ce ne hai messo di tempo ad arrivare. Mi ricordo ancora il giorno del risultato del Referendum, ero in diretta all’alba dal settore finanziario della City of London e 6 mesi incinta. Oggi mio figlio ha più di 3 anni e mi ha appena spiegato in maniera chiarissima perché Skye è la sua favorita fra i cuccioli della serie televisiva Paw Patrol (perché lei ha un elicottero, ovvio). Ma mentre il bimbo cresceva la nazione invece è rimasta paralizzata. Per anni il dibattito sulla Brexit ha eclissato qualsiasi altro tema. Ogni cena, ogni aperitivo, dalla festa di matrimonio al tè pomeridiano, qualsiasi interazione sociale che durasse più di 20 minuti finiva inesorabilmente con menzionare la ‘B word’. Persone e opinioni non erano più divise fra destra e sinistra, liberale o ... huffingtonpost

