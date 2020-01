Anticipazioni Grande Fratello Vip: eliminati e ospiti di questa sera (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cosa accadrà questa sera al Grande Fratello Vip? Anticipazioni della puntata di oggi 31 gennaio. ospiti, polemiche ed eliminazioni in diretta con Alfonso Signorini. L’ottava puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, venerdì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini si presenta scoppiettante. Qualcuno dei gieffini dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia, qualcuno finirà in nomination, qualcuno riceverà delle sorprese. SerenaArticolo completo: Anticipazioni Grande Fratello Vip: eliminati e ospiti di questa sera dal blog SoloDonna solodonna

