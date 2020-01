Ambulante straniero prende a calci i vigili: preso e subito liberato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero era stato colto sul fatto mentre stava esibendo la propria merce nel pieno centro cittadino. Deciso ad evitare i controlli, si è scagliato contro i poliziotti, mandanoli in ospedale: arrestato, torna libero fino al processo previsto per giugno Arriva dalla città di Pisa la notizia dell'ennesimo grave caso di aggressione commesso nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati nell'adempimento del loro dovere. Stavolta a rendersi protagonista dell'incresciosa vicenda è stato un venditore Ambulante straniero sorpreso mentre esponeva la propria merce. L'episodio, secondo quanto riferito dagli inquirenti, si è verificato durante la mattinata dello scorso mercoledì 29 gennaio, in pieno centro storico pisano. Gli agenti della polizia municipale erano impegnati in una regolare operazione di pattugliamento del territorio quando, ... ilgiornale

