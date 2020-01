Warcraft 3 Reforged: tutte le partite personalizzate e le mod ora sono di proprietà Blizzard (Di giovedì 30 gennaio 2020) Recentemente Blizzard ha aggiornato le sue politiche in modo che ogni partita personalizzata e ogni mod disponibile per Warcraft 3: Reforged saranno di sua proprietà. Il gioco è uscito da pochi giorni, ma a quanto pare i fan hanno criticato le poche modifiche apportate alla grafica ed al gameplay, tanto da richiedere un rimborso.Secondo la nuova policy, tutti i giochi personalizzati che utilizzano materiale protetto da copyright di terze parti sono vietati. Come sottolinea l'utente del forum di Blizzard, ThunderPope, ciò significa che i giochi personalizzati di Warcraft 3 come Anime Fight, DBZ Tribute e Pimp My Mario non possono essere rifatti. "I giochi personalizzati sono e rimarranno di proprietà esclusiva ed esclusiva di Blizzard", si legge. "Senza limitare quanto sopra, con la presente assegni a Blizzard tutti i tuoi diritti, titoli e interessi in e per tutti i Giochi ... eurogamer

