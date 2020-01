‘Uomini e Donne’, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si raccontano a due mesi dalla scelta, e a proposito dei loro progetti futuri e delle critiche ricevute sul web… (Di giovedì 30 gennaio 2020) É passato poco più di un mese da quando, dopo un travagliato percorso a Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli hanno deciso di interrompere il loro percorso all’interno del dating show di Canale 5 per continuare la loro frequentazione lontano dalle telecamere. I due si erano conosciuti infatti durante il percorso come tronista dell’ex tentatore della settima edizione di Temptation Island che aveva deciso di abbandonare improvvisamente il trono, spinto da Veronica, insieme a lei. La corteggiatrice però non ha accettato la proposta, ritenendo la sua una scelta forzata e ha accettato la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono al posto di Alessandro. La sua esperienza come tronista ha avuto però vita breve dal momento che dopo poco tempo l’ex corteggiatrice si è accorta di non aver smesso di pensare ad Alessandro chiedendo così alla redazione la ... isaechia

nzingaretti : Vogliamo un @pdnetwork aperto a donne, uomini, giovani, precari, disoccupati, in cui tutti possono dire come la pen… - AndreaOrlandosp : Un’altra buona notizia dall’Emilia,per la prima volta nella storia in un grande gruppo consiliare regionale le donn… - Mov5Stelle : Sono già andate esaurite TUTTE le copie dell’edizione 2020 del Calendario santi laici. Un grande successo per il c… -