Synology presenta DiskStation DS420j, l’home server essenziale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Milano, 30 gennaio 2020 – Synology Inc. presenta DiskStation DS420j, una soluzione per la condivisione e sincronizzazione dei file per uso privato, disponibile in diverse capacità.“Data l’ingente quantità di dati generati da dispositivi mobili, laptop e telecamere, la condivisione e la sincronizzazione dei file sono diventate operazioni complesse per gli utenti privati. Per loro è indispensabile trovare un modo affidabile per proteggere le risorse digitali”, ha affermato Kevin Meng, Product Manager per Synology Inc. “Il DS420j offre una soluzione semplice e privata con una capacità notevole per la sincronizzazione e la condivisione delle memorie in costante evoluzione”.Un archivio multimediale per la casaIl DS420j è un server NAS a 4 vani messo a punto per utenti privati e domestici ai quali permette di gestire e condividere con efficienza i file ... pantareinews

