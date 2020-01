Smog, stop auto: ma solo per Milano. L’hinterland dice no (Di giovedì 30 gennaio 2020) Blocco totale delle auto a Milano domenica 2 febbraio. Dalle 10 alle 18. È l’ultimo provvedimento preso dal sindaco Beppe Sala per bloccare il livello d’inquinamento della capoluogo lombardo. «I valori del Pm10 hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell’aria», ha spiegato il sindaco Sala in un lungo post su Facebook, annunciando il blocco del 2 febbraio. «Quella per l’ambiente è una battaglia di lungo periodo, che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione. Allo stesso tempo, però, le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente. Per questo motivo, domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione delle auto». I dati delle centraline Arpa hanno rilevato, nel mese di gennaio, per 22 ... vanityfair

