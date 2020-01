Sky Uno, Masterchef stasera sul palco del Teatro Regio di Parma (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non c’è più margine per sbagliare a Masterchef ITALIA. Il gioco per i 12 aspiranti chef si fa veramente duro, ma solo talento, concentrazione, precisione e collaborazione sono gli ingredienti perfetti per arrivare fino in fondo e aggiudicarsi il titolo di nono Masterchef italiano. Anche per i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli scegliere chi salvare e chi far uscire... digital-news

SkySport : ? Il primo game show sportivo ?? @CattaneoTweet e @SaraBrusco conducono #SkySportQuiz Reward ?? Da venerdì 31 gennaio… - SkySport : Michael #Jordan ricorda #Kobe: 'Come un fratello più piccolo: uno dei più grandi di sempre' #SkySport #SkySportNBA… - bellicapelli15 : Sky Sport Quiz Reward: su Sky Sport Uno il nuovo game show dedicato agli appassionati del settore… -