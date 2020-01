Sky, “Calciomercato-L’Originale” live per la chiusura delle trattative (Di giovedì 30 gennaio 2020) calciomercato originale Sky. E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della chiusura delle trattative di questa sessione di calciomercato e Sky si appresta a rafforzare la propria presenza per consentire agli abbonati di seguire ogni trattativa fino al rush finale. L’appuntamento è fissato per la giornata di domani con Calciomercato – L’Originale, in onda … L'articolo Sky, “Calciomercato-L’Originale” live per la chiusura delle trattative calcioefinanza

SkySport : #Lazio-#Giroud, c'è l'accordo: i biancocelesti cercano l'intesa con il #Chelsea - SkySport : #Pandev-#Inter, idea low cost per l’attacco nerazzurro - SkySport : Gol, assist e amore per la famiglia: chi è Matias #Viña, il terzino in arrivo al #Milan -