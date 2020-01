Repubblica: il Napoli riprende i contatti con l’Olympiakos per Tsimikas (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sfumata la trattativa con il Milan per Ricardo Rodriguez, il Napoli torna a guardarsi intorno per un terzino sinistro last minute. Ghoulam non assicura un ricambio e il club deve correre ai ripari. Repubblica Napoli scrive che Giuntoli ha ripreso i contatti con l’Olympiacos per Tsimikas. Il terzino sarebbe da considerare un rinforzo di prospettiva più che per l’immediato. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Lo svizzero va allora verso l’Olanda e il Napoli si interroga sulla possibilità di prendere un terzino sinistro last minute considerando i problemi di Ghoulam, che rischia addirittura di finire fuori dalla lista dei 25. L’alternativa arriva dalla Grecia. Sono ripresi i contatti con l’Olympiakos per Kostas Tsimikas, un rinforzo più di prospettiva che per l’immediato”. L'articolo Repubblica: il Napoli riprende i contatti con l’Olympiakos per Tsimikas sembra ... ilnapolista

