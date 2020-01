Kobe Bryant, il dolore della moglie Vanessa: “Vorrei poterli abbracciare” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo giorni difficili, segnati dal dolore, Vanessa Laine, la moglie di Kobe Bryant ha deciso di rompere il silenzio. Su Instagram la donna che è rimasta accanto al campione dei Lakers per oltre vent’anni, ha pubblicato un messaggio struggente. L’ex modella e imprenditrice nel campo della moda, ha postato uno scatto in cui sorride insieme al marito Kobe Bryant e la figlia Gianna, morti entrambi in un incidente con l’elicottero, le figlie Natalia, Bianka e Capri, che ha solo pochi mesi. Il ritratto di una famiglia felice e un’istantanea che spezza il cuore. “Io e le mie ragazze – ha scritto Vanessa su Instagram – vogliamo ringraziare i milioni di persone che hanno mostrato supporto e amore durante questo periodo orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo completamente devastati dall’improvvisa perdita del ... dilei

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - AntoVitiello : Il tributo del Milan a Kobe Bryant #milantorino #kobebryant -