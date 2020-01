Il Senato sarebbe pronto a restituire 700 vitalizi ai senatori (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ricordate la delibera del 2018 quando, in conformità con quanto deciso dall’aula di Montecitorio presieduta da Roberto Fico, il Senato guidato da Maria Elisabetta Alberti Casellati decise di varare una delibera dell’ufficio di presidenza secondo cui si cancellavano i vitalizi Senato per 700 ex membri dell’Assemblea? Bene, sembra che questo passaggio sia stato soltanto una sorta di parentesi all’interno della vita politica italiana perché, stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, ci sarebbe già pronto un provvedimento atto a cancellare e a rendere vana quella delibera. LEGGI ANCHE > Perché 40 parlamentari hanno ancora diritto al vitalizio vitalizi Senato, pronto il ‘taglio del taglio’ La commissione Contenzioso presieduta Giacomo Caliendo avrebbe infatt già preparato l’atto con cui si restituirà ciò che viene paragonato a una pensione ... giornalettismo

