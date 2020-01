Herta Berlino, Piatek: «Qui idee chiare. Vogliamo l’Europa» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Piatek ha espresso le prime considerazioni da calciatore dell’Herta Berlino: «Qui idee chiare, Vogliamo l’Europa» Krzysztof Piatek ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore dell’Herta Berlino: «La cosa più importante è stata la chiarezza dei piani che il club ha su di me. Vogliamo raggiungere i più grandi traguardi insieme». «Voglio segnare più gol possibili e aiutare la squadra a risalire la classifica. È molto importante per me iniziare bene in un nuovo campionato. La prossima stagione speriamo di qualificarci in una competizione europea», ha concluso l’ex attaccante del Milan. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

