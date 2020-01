Dj Fabo: la sua morte è stata una “decisione autonoma e consapevole” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un mese dopo la sentenza della consulta sulla morte di Dj Fabo, sono state rese note le motivazioni della Consulta dietro all’assoluzione di Marco Cappato. Per i giudici, la scelta di aiutarlo a morire è arrivata dopo aver appurato che quella fosse effettivamente la volontà di Dj Fabo. La storia sentenza che apre all’eutanasia Il 23 dicembre 2019 la Corte d’Assise di Milano ha tracciato un solco deciso sulla questione eutanasia. Aiutando Dj Fabo a morire, Marco Cappato non ha commesso reato. “Il fatto non sussiste” è stata la decisione della Corte, che ha messo fine all’accusa di “aiuto al suicidio” contro Marco Cappato. È stato lui, nel 2017, a portare Fabiano Antoniani in Svizzera, per porre fine alla sua vita.Tetraplegico dopo un incidente stradale, la morte è la strada che Dj Fabo ha scelto. Ora anche le motivazioni della sentenza certificano questo fatto. La decisione è ... thesocialpost

Paoblog : Ci voleva un processo per accertare che DJ Fabo voleva morire? Non bastava il video che aveva registrato? E tanti s… -