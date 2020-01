Calendario sci alpino 1-2 febbraio: orari gare Garmisch e Rosa Khutor, programma, tv e streaming (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino si dividerà tra la Germania e la Russia. Gli uomini andranno in scena a Garmisch con in programma una discesa libera sabato ed un gigante domenica. Per le donne ci sarà una due giorni tutta dedicata alla velocità su quella che era stata la pista olimpica nel 2014 di Sochi. Di seguito il programma completo delle gare di Garmisch e Rosa Khutor, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. gare Garmisch 2020: programma E orari D’INIZIO SABATO 1 febbraio ore 11.30 Discesa libera DOMENICA 26 GENNAIO: 10.30 Prima manche gigante 13.30 Seconda manche gigante Rosa Khutor 2020: programma E orari D’INIZIO SABATO 1 febbraio ore 9.30 Discesa ... oasport

