CALDO ANOMALO sino ai primi di Febbraio, come fosse primavera. Ma poi... (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'assenza dell'inverno è l'elemento di spicco di questo finale di gennaio. I giorni della Merla, da tradizione quelli più freddi dell'anno, quest'anno sono invece insolitamente miti, in linea peraltro con tutta la stagione che di freddo ne ha mostrato finora davvero poco. Le temperature anomale e il clima primaverile ci accompagneranno ancora per diversi giorni, raggiungendo l'apice per l'inizio di Febbraio. Già ora le temperature sovente raggiungono picchi di 20 gradi al Sud, mentre le minime riescono a scendere fino attorno allo zero in Val Padana, per inversioni termiche. Nei prossimi giorni, soprattutto nel weekend, è atteso un ulteriore riscaldamento a tutte le quote, ma anche nei bassi strati grazie all'ingresso di masse d'aria ancor più miti collegate al consolidamento di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Questa poderosa rimonta ... meteogiornale

ceranto : @Dejin90 C'è un caldo anomalo. Freddo magari - Elisadibaggio : È gennaio: caldo anomalo, alberi in fiore, niente neve. Per favore, dico a voi che fate finta di nulla: non andate… - Elisadibaggio : RT @Corriere: Iniziano i «giorni della merla», ma avremo un caldo anomalo Meteo -