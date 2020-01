Basket: All Star Game NBA, in memoria di Kobe Bryant previsti cambiamenti nel format (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ci saranno dei cambiamenti nel prossimo All Star Game, in programma nella notte italiana tra 16 e 17 febbraio a Chicago e che vede di fronte due formazioni che hanno preso il nome di Team LeBron (James) e Team Giannis (Antetokounmpo), capitani e selezionatori dei giocatori nell’ormai nuova versione del celebre evento. La memoria di Kobe Bryant verrà onorata nel celebre evento, che modifica il proprio format proprio per ricordare la figura di uno degli uomini che più ha segnato la storia della massima lega professionistica americana. In particolare, l’incontro vedrà i primi tre quarti disputati a fini benefici, a favore delle comunità organizzate di Chicago. Il punteggio sarà azzerato ogni volta nei primi tre quarti (un sistema, per intenderci, usato nei cosiddetti scrimmage, partite prestagionali che di solito hanno pochi testimoni). Nell’ultimo periodo, invece, sarà ... oasport

matteorenzi : Kobe Bryant era una leggenda del basket. Ma un quarantunenne che muore con la figlia è innanzitutto un uomo che se… - SkySport : #KobeBryant, dalla simbiosi con la figlia #Gigi all'impegno per lo sport femminile - OA_Sport : Basket: All Star Game NBA, in memoria di Kobe Bryant previsti cambiamenti nel format -