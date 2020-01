Aria polare e neve in arrivo sulla Penisola dalla prossima settimana (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma - L'attuale disposizione delle figure bariche sullo scacchiere europeo continua a favorire sull'Italia e sul Mediterraneo la permanenza di una fase stabile e mite di stampo nettamente più primaverile che invernale. Nei prossimi giorni l'area perturbata associata al flusso atlantico si ritirerà ancora più a nord consentendo all'anticiclone sub tropicale di conquistare gran parte dell'Europa. Gennaio si concluderà con clima mite e assenza di precipitazioni significative portando ad un avvio di febbraio del tutto simile. Stando alle ultime analisi questa situazione dovrebbe durare fino al 2-3 febbraio poi qualcosa comincerà a cambiare. Il vortice polare troposferico si dividerà in due parti, una andrà verso il Canada e l'altra verso il Mare di Barents, questa spaccatura consentirà all'anticiclone delle Azzorre ... abruzzo24ore.tv

