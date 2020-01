All Star Game in memoria di Kobe Bryant e la NBA cambia format

Basket : All Star Game NBA - in memoria di Kobe Bryant previsti cambiamenti nel format : Ci saranno dei cambiamenti nel prossimo All Star Game, in programma nella notte italiana tra... L'articolo Basket: All Star Game NBA, in memoria di Kobe Bryant previsti cambiamenti nel format proviene da ForzAzzurri.net.

Basket : All Star Game NBA - in memoria di Kobe Bryant previsti cambiamenti nel format : Ci saranno dei cambiamenti nel prossimo All Star Game, in programma nella notte italiana tra 16 e 17 febbraio a Chicago e che vede di fronte due formazioni che hanno preso il nome di Team LeBron (James) e Team Giannis (Antetokounmpo), capitani e selezionatori dei giocatori nell’ormai nuova versione del celebre evento. La memoria di Kobe Bryant verrà onorata nel celebre evento, che modifica il proprio format proprio per ricordare la figura ...

Star Wars | Finn Wolfhard Alla Disney : “vorrei essere un giovane Ben Solo” : La somiglianza fra Adam Driver, Kylo Ren nella nuova Trilogia di Star Wars, e Finn Wolfhard, il giovane protagonista di Stranger Things, IT e IT: Capitolo Due è notevole, e il giovane attore si è fatto avanti con la Disney per il ruolo del giovane Ben Solo Finn Wolfhard ha già alle spalle un curriculum […] L'articolo Star Wars | Finn Wolfhard alla Disney: “vorrei essere un giovane Ben Solo” proviene da www.meteoweek.com.

Kobe Bryant - a Napoli un campetto da basket dedicato Alla star Nba e una giornata in sua memoria : Domenica 2 febbraio, a Napoli, ci sarà un memorial Day dedicato a Kobe Bryant, stella del basket Nba, deceduto lo scorso 26 gennaio, a 41 anni. Per l'occasione, precisamente all'Arenella, quartiere collinare di Napoli, sarà dedicato un campetto da basket - dove è già stato dipinto un murales in suo onore - alla memoria di una delle più grandi leggende dello sport.Continua a leggere

Una proposta di legge già approvata dAlla Camera estende le azioni per contrastare il cyberbullismo ed equipara il bullismo tradizionale Allo stalking : Importanti novità, sul fronte della lotta al cyberbullismo, sono contenute nella proposta di legge, che ha come primo firmatario dal deputat M5S Devis Dori (nella foto), licenziata ieri dall’aula della Camera e che ora dovrà passare all’esame del Senato. La principale riguarda l’estensione delle azioni previste dalla norma, già in vigore dal 2017, anche al bullismo tradizionale, dunque agli episodi che si manifestano al di ...

Coronavirus : quanto è sicuro acquistare dAlla Cina? Il punto della situazione : Il nuovo Coronavirus proveniente dalla Cina spaventa anche l'Europa. Ci sono rischi per i prodotti tecnologici spediti dalla Cina? Ecco quello che sappiamo finora. L'articolo Coronavirus: quanto è sicuro acquistare dalla Cina? Il punto della situazione proviene da TuttoAndroid.

Restare “pazzamente attaccati Alla vita” ascoltando il discorso di Liliana Segre : Il discorso di Liliana Segre è un manifesto alla vita da lasciare ai posteri “Da almeno tre anni sento che i ricordi di quella ragazzina che sono stata non mi danno pace. Non mi danno pace perché da quando sono diventata nonna, trentadue anni fa, quella ragazzina che ha fatto la ‘Marcia della morte’ è un’altra persona rispetto a me: io sono la nonna di me stessa. Ed è una sensazione che non mi abbandona”. Liliana Segre, senatrice a ...

Addio All'attrice Marj Dusay : era la star della soap "Sentieri" : Se ne va uno dei volti simbolo della soap opera “Sentieri”. L’attrice Marj Dusay, star della tv americana, è morta all’età di 83 anni a New York. L’annuncio della scomparsa, avvenuta martedì scorso, è stato dato dalla figlia Elizabeth Perine. Come riferisce “The Hollywood Reporter”, su Facebook: “Ci ha lasciato una grande donna, che ha avuto una vita ...

Transizione energetica - Next Energy : selezionati progetti e start up della CAll for Ideas e CAll for Growth : Sono 10 i progetti innovativi, selezionati dalla Call for Ideas della quarta edizione di Next Energy, che accedono a un percorso personalizzato di incubazione della durata massima di 3 mesi, gestito da Terna e da Cariplo Factory, e 5 le startup della Call for Growth che iniziano la fase di engage con Terna, all’interno degli Innovation Hub di Terna. La Giuria, composta da rappresentanti di Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory, ha ...

Louis Vuitton - la Pre-FAll 2020 trasforma le star in muse horror e sci-fi

CAll of Cthulhu e Star Wars : Battlefront tra i Games with Gold di febbraio : Microsoft ha annunciato i giochi gratuiti di febbraio 2020 per i possessori di Xbox One e Xbox 360. A partire dal 1° febbraio, TT Isle of Man e Fable Heroes saranno gratuiti con l'abbonamento Gold. Quindi, il 16 febbraio, Call of Cthulhu e Star Wars: Battlefront potranno essere scaricati gratuitamente. Call of Cthulhu: "L'investigatore privato Pierce viene chiamato per indagare sulla tragica morte della famiglia Hawkins. Tuffati in un mondo di ...

Il giAllo di Marco Cestaro - la mamma : “Non si è suicidato - è stato massacrato dal branco” : La drammatica testimonianza della mamma di Marco Cestaro a “La vita in diretta”. Il 17enne di Villorba fu ritrovato agonizzante lungo i binari nei pressi della stazione di Lancenigo il 13 gennaio 2017 e morì dopo quattro giorni di agonia. Per la procura fu un suicidio, ma i suoi famigliari sono certi di un’altra verità. “Mio figlio è stato vittima di un pestaggio da parte del branco e lasciato lungo i binari della stazione di Lancenigo. Non si è ...

Sanremo 2020 - la lirica sbarca All’Ariston : chi è la star Grigolo che ha commosso la Scala : Vittorio Grigolo, che i rumors raccontano essere prossimo ospite alla serata finale del Festival di Sanremo 2020, di recente ha commosso gli spettatori del Teatro alla Scala di Milano con la sua interpretazione del “Roméo et Juliette” di Gounod: così la lirica diventa pop e si prende l'Ariston.Continua a leggere

Star 50enni e 30enni - approccio opposto Alla medicina estetica