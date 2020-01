Agrigento: donna morta per malaria, autopsia slitta a prossima settimana (Di giovedì 30 gennaio 2020) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - slitta alla prossima settimana l'autopsia sul cadavere di Loredana Guida, l'insegnante e giornalista agrigentina di 44 anni morta due giorni fa a causa della malaria, a quanto pare non diagnosticata, che aveva contratto durante una vacanza a Lagos, in Nigeria. In quest liberoquotidiano

TV7Benevento : Agrigento: donna morta per malaria, autopsia slitta a prossima settimana... - SiciliaTV : Il Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha convocato al Municipio i responsabili della Direzione dell'ospedale 'San… - malumichi : RT @lvoir: #Lega Agrigento Espulsa la consigliera Nuccia Palermo, perchè, in quanto DONNA non poteva candidarsi a sindaco ?? Nel medioevo de… -