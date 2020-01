Accusa malore e aggredisce operatore del 118 venuto a soccorrerlo, 25enne in manette nel Casertano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri a Casal di Principe (Caserta), dopo aver aggredito l’operatore del 118 che era venuto a soccorrerlo a casa. Il fatto è avvenuto nella notte. A chiamare l’ambulanza erano stati i familiari del 25enne, che aveva Accusato un malore, forse perché ubriaco; appena caricato sulla barella, il giovane ha subito aggredito l’autista del mezzo di soccorso, provocandogli numerose contusioni (giudicate guaribili in 15 giorni); sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia, che hanno raccolto la denuncia dell’operatore procedendo al fermo del giovane, che risponde dei reati di violenza, minacce e lesioni ad incaricato di pubblico servizio. Sulla vicenda è intervenuto il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, presidente dell’associazione guardie particolari giurate, che ha ... anteprima24

