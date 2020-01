Va in un bordello con gli amici e becca sua moglie mentre… (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Di storie incredibili ne esistono tante, e quando diventano virali si fatica perfino a credere che siano vere. Questa è una di quelle che lascia davvero sotto shock! È successo in Polonia, dove una donna è stata beccata dal marito mentre si prostituiva… La moglie di quest’uomo era stanca della solita vita monotona, e per questo ha deciso di crearsene una nuova, parallela a quella coniugale. Così ha iniziato a lavorare come prostituta in un bordello… Finché il marito non l’ha scoperta. La moglie escort a sorpresa Adam, polacco 42dnne, aveva deciso di trascorrere del tempo con i suoi amici. Lo scopo di tutti era quello di godersi un po’ di svago sessuale nella casa di appuntamento di Swinoujscie. Non un luogo qualsiasi, ma una casa d’incontri famosa per ospitare prostitute particolarmente belle e focose. L’uomo, intento a tradire la moglie, ... velvetgossip

