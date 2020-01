Uomini e Donne, Maria De Filippi costretta a intervenire contro Armando Incarnato: “Così esageri” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Al trono over di Uomini e Donne è stato ancora Armando Incarnato show. Nelle precedenti puntate il cavaliere napoletano è tornato in studio con quella che era stata additata come la sua compagna. Janet, questo il suo nome, ha deciso di partecipare alla trasmissione per aiutare Armando a difendersi e replicare alle pesanti accuse che lo volevano fidanzato con lei al di fuori dal dating show di Maria De Filippi. Ma non è bastato a frenare la polemica sul cavaliere a cui né Gianni Sperti né Tina Cipollari, tra i tanti, non credono. Anche Janet è stata duramente attaccata perché sui social ha insultato Veronica Ursida, la dama che stava conoscendo Incarnato. Nella discussione, poi, è intervenuta anche Roberta Di Padua, altra ex frequentazione di Armando e chiamata proprio in causa da Janet. (Continua dopo la foto) “Questa è la prima volta che difendi una donna”, l’ha accusato a un certo ... caffeinamagazine

