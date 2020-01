Traffico Roma del 29-01-2020 ore 19:30 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CODE A TRATTI SULLA CORSIA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA. IN CORSIA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI SEMPRE DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE EUR – MAGLIANA VERSO IL CENTRO, IN VIA DI DECIMA ALL’ALTEZZA DI VIA CATERINA TROIANI E TRA OSTIA E TORVAJANICA- SULLA VIA LITORANEA – ALL’ALTEZZA DEL SETTIMO CANCELLO. CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO VERSO OSTIA TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON ALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-01-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - SSaponelli : RT @Massimo66921970: È come quando a Roma chiudono al traffico per m20 e poi organizzano al centro la maratona ????? - LuceverdeRoma : RT @LuceverdeRadio: [AGG] il TRAFFICO NON E' PIU' BLOCCATO - 1 km di code per #veicoloinfiamme tra Santa Severa e Cerveteri > Roma il traff… -