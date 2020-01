PREVISIONI per domani, 30 Gennaio. FIOCCHI sulle Alpi e disturbi ad ovest (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nonostante la graduale spinta dell'anticiclone, umide correnti atlantiche affluiscono ancora sull'Italia, con effetti in termini di variabilità che si manifestano soprattutto sulle regioni del basso versante tirrenico e sulle creste Alpine di confine. Il flusso atlantico, coadiuvato da sostenute correnti occidentali, riesce a lambire in questa fase la nostra Penisola, ma investe pienamente il Centro Europa dove è causa di condizioni di maltempo dai connotati più prettamente invernali, almeno temporaneamente. Parte dell'aria fredda si è ammassata sulle Alpi, specie sui settori settentrionali di confine, ma è destinata a sfilare verso i Balcani, proprio perchè l'anticiclone sul Mediterraneo farà da muro al possibile riversamento del freddo fin sulle nostre regioni. Nella seconda parte della settimana l'anticiclone proverà a rinforzare portando meteo più stabile e ... meteogiornale

