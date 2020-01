Pistoia. Perde il treno, s’aggrappa in corsa e muore: il corpo trovato dopo 8 giorni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La tragica fine di Viktor Qosja, 58 anni, albanese che era sceso per sbaglio alla stazione di Pescia pensando di essere a Viareggio: l’uomo era venuto in Italia per fare visita alla figlia, era scomparso domenica 19 gennaio. Il cadavere è stato ritrovato solo ieri tra gli argini in cemento di un fosso che attraversa i vivai pesciatini, a Castellare. I familiari si erano rivolti anche a Chi L’Ha Visto? Si sono concluse nel peggiore dei modi le operazioni di ricerca di Viktor Qosja, 58 anni, scomparso il 19 gennaio a Pescia, in provincia di Pistoia. L’uomo, di origini albanesi, stava andando a trovare suo fratello a Viareggio dopo aver salutato la figlia. Per sbaglio però è sceso nella stazione del comune pistoiese: quando si è accorto dell’errore si è aggrappato al treno che ormai era già in movimento, forse nella speranza di poter aprire una porta ed entrare. E appeso lì fuori è ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Pistoia. Perde il treno, s’aggrappa in corsa e muore: il corpo trovato dopo 8 giorni - sportli26181512 : Carrarese, occasione persa a Pistoia: 1-1. Rende-Vibonese 1-1: I marmiferi sarebbero potuti andare momentaneamente… - Pianeta_Basket : LBA - Pistoia forse perde Landi per la sfida australe tra Brandt… -