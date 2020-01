Non così insicuro Windows 7: tutti gli antivirus che continueranno a supportarlo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Microsoft ha smesso di supportare Window 7 costringendo milioni di utenti al passaggio a Window 10 ma, per chi non ha fatto ancora il grande passo per mancanza di tempo o per qualsivoglia altro motivo, c'è finalmente una buona notizia. Un gran numero di produttori di antivirus ha chiarito che ancora continuerà a fornire aggiornamenti dei loro strumenti per i computer con a bordo proprio Windows 7. La notizia è senz'altro fantastica e pure inaspettata. Mancando, dallo scorso 14 gennaio, il supporto Microsoft a Windows 7 , gli utenti hanno potuto dire addio ad un gran numero di patch di sicurezza per il loro computer. Sotto lo stesso aspetto, la protezione da malware e virus di molti tipi diversi potrà essere garantita per un tempo variabile dai produttori come AVG, Kaspoersky e molti altri. Chi ha ancora Windows 7 e non vuole e non puà aggiornare il suo sistema a Window 10, su ... optimaitalia

