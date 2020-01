No! I Simpsons non hanno predetto la morte di Kobe Bryant in elicottero (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non bastava il fake dei Simpsons e la previsione del Coronavirus. Circola un video dove si sostiene che i Simpsons avrebbero predetto la morte in elicottero di Kobe Bryant. Un video, in realtà, fatto molto male e diffuso da account francesi come @ElNinoYTB ottenendo con un solo tweet pubblicato il 26 gennaio 2020 oltre 23 mila mi piace e 9 mila retweet: Il video è diviso in due parti. Nella prima notiamo un edificio azzurro cielo che viene colpito da un elicottero, nella seconda Kobe Bryant che cade a terra ma a seguito di un pugno ricevuto in faccia. Un po’ strana come associazione. Il video e le due puntate Ecco il video: Il tuo browser non supporta il tag iframe La prima parte del video riguarda la puntata 12 della serie 6 intitolata «Homer il Grande»: La seconda parte del video è quella della puntata 1 della serie 23 dal titolo «La spia venuta da… ... open.online

