LIVE Nadal-Thiem 4-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo salva una palla break nel quinto game (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 CHE DRITTO DI Thiem! Accelerazione all’incrocio delle righe! 15-0 Dritto lungo di Thiem. 5-3 break Nadal: PALLONETTO VINCENTE! Numero dello spagnolo con Thiem lanciato a rete dopo aver spinto con il dritto, il numero 1 del mondo servirà per il primo set. 0-40 TRE PALLE break Nadal: Thiem non gioca il dritto lungolinea in uscita dal servizio e ne paga le conseguenze, finendo nella ragnatela dello spagnolo. 0-30 Stecca malamente con il rovescio Thiem in uscita dal servizio. 0-15 Per la prima volta Thiem parte indietro nel suo turno di servizio. 4-3 Nadal, lo spagnolo prende campo, aspetta il rimbalzo sul tentativo di lob di Thiem e gioca il comodo smash per vincere il game. 40-0 Ancora una gran prima centrale di Nadal. 30-0 Ace centrale di Nadal. 15-0 Nadal si apre il campo con il servizio e chiude con la volée di dritto. 3-3 ... oasport

zazoomnews : LIVE Nadal-Thiem Australian Open 2020 in DIRETTA: ultimo quarto al via tra poco - #Nadal-Thiem #Australian… - zazoomnews : LIVE Nadal-Thiem Australian Open 2020 in DIRETTA: ultimo quarto di finale al via tra poco - #Nadal-Thiem… - zazoomblog : LIVE Nadal-Thiem Australian Open 2020 in DIRETTA: ultimo quarto di finale al via tra poco - #Nadal-Thiem… -