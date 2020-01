Lady Diana e la vendetta contro il principe Carlo - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Francesca Rossi Un nuovo documentario dedicato alla royal family inglese svela retroscena inediti sulla fine del matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana Il matrimonio tra Lady Diana e il principe Carlo aveva tutte le caratteristiche della fiaba a lieto fine. Una giovanissima contessa stava per sposare il principe di Galles, erede al trono britannico. Forse neppure la sposa, sguardo ingenuo e vestito di taffetà e seta color avorio, riusciva a realizzare quanto stava per accadere nella St. Paul Cathedral. Aveva solo 20 Lady Diana e della vita sapeva ben poco. Le occasioni per incontrare il futuro marito Carlo prima del royal wedding erano state non più di una dozzina. Troppo poche per poter capire che nel cuore dell’erede al trono c’era già un’altra donna, Camilla Parker Bowles. Lady Diana stava vivendo il suo sogno e gli 800 milioni di persone che guardavano la diretta ... ilgiornale

