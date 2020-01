Jodie Foster torna alla regia con The Day They Stole the Mona Lisa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L'attrice premio Oscar Jodie Foster ha trovato il suo nuovo progetto che la vedrà impegnata alla regia: The Day They Stole the Mona Lisa. Jodie Foster tornerà alla regia con un film tratto dal libro The Day They Stole the Mona Lisa, scritto da Symour Reit, un progetto che verrà finanziato da Los Angeles Media Fund di Jeffrey Soros e Simon Horsman. I produttori hanno dichiarato annunciando la realizzazione del lungometraggio: "Si tratta di un fatto avvenuto nel 1911 e ha reso la Mona Lisa così famosa. Abbiamo un nuovo script che Bill Wheeler sta scrivendo per Jodie Foster". Soros ha aggiunto che si tratta di una storia divertente e il film unirà verità e finzione, concentrandosi sulle persone che hanno ideato il furto. ... movieplayer

