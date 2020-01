Inter-Fiorentina ore 20.45 su Rai 1: dove vedere la partita in tv e streaming (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Inter-Fiorentina si gioca oggi, mercoledì 29 gennaio, alle 20.45 e chiude il quadro dei quarti di finale di Coppa Itali. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e sarà visibile anche in streaming scaricando la app Rai Play in maniera del tutto gratuita e senza costi aggiuntivi. Il pre-gara inizierà un’ora prima alle 19.45, dalle 23 in poi invece andrà in onda su Rai Sport + HD il post match di San Siro. fanpage

MatteoBarzaghi : Eriksen potenzialmente già utilizzabile domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. Trasferimento completato ?? ?? O… - Inter : ?? | INTERVISTA 'Mercoledì c'è un'altra partita importante, quello che non abbiamo fatto contro il Cagliari dovremo… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Vecino verso la conferma: ci sarà con la #Fiorentina -