Governo: Marcucci, ‘pensiamo a riforma processo e decreti sicurezza e non a M5S’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto la conferma, nel recente voto alle Regionali, che solo il buon Governo conquista il voto dei cittadini. Faccio una proposta: smettiamola di parlare di alleanze e di rapporto con il M5S, concentriamoci sull’agenda di Governo per il 2020. Due temi immediati per fare la differenza: riforma del processo penale per regolamentare i danni creati dallo stop alla prescrizione e revisione integrale dei decreti sicurezza”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.L'articolo Governo: Marcucci, ‘pensiamo a riforma processo e decreti sicurezza e non a M5S’ CalcioWeb. calcioweb.eu

ivan62terribile : RT @GiannTiell: #elezioni Orlando(PD) e Marcucci(PD o IV): 'Adesso il #M5S rinunci ai suoi provvedimenti di bandiera' E gnente! Non capisco… - MaxCoen3 : @mpiacenonaver1 ti assicuro che la maggior parte di quelli che votano Pd con i grillini non hanno nulla da spartire… - niccneime : RT @GiannTiell: #elezioni Orlando(PD) e Marcucci(PD o IV): 'Adesso il #M5S rinunci ai suoi provvedimenti di bandiera' E gnente! Non capisco… -