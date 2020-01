Giorgia Meloni: “Io vittima di uno stalker, sono terrorizzata per me e la mia bambina” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgia Meloni: “Uno stalker terrorizza me e la mia bambina” Giorgia Meloni, vittima di uno stalker: “Ho paura per me e per la mia bambina. sono spesso fuori casa e leggere quelle cose mi ha gettato nella paura. Non dormo più la notte”, La leader di Fratelli d’Italia ha raccontato tutto ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Roma, come parte civile durante il processo contro un uomo che l’ha minacciata su Facebook. Le minacce di cui è stata vittima per lungo tempo non le erano note, almeno fino a quando non è stata allertata dalla Digos e dalla sorella, cui era giunto un video intimidatorio riconducibile all’imputato. “Io questo uomo non l’ho mai visto né conosciuto, ma il mio modo di vivere è ovviamente cambiato – ha spiegato durante l’udienza – . Se questa persona pubblica un messaggio di questo tenore ‘hai ... tpi

eccapecca : Certo, solidarietà... MA Prima i #bambini. Da buona madre dio patria e famiglia. Meloni - RobertoZucchi11 : RT @Libero_official: La #Meloni vittima di uni #stalker, confessa in aula. 'Non dormo più, cose terribili su mia figlia': chi è la 'bestia'… - NewsMondo1 : Giorgia Meloni vittima di uno stalker: “Ho paura per me e per la mia bambina” -