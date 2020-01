Elisa Isoardi spiega perchè Claudio Lippi è assente: “Non sta bene” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Claudio Lippi assente anche oggi a La prova del cuoco. Elisa Isoardi svela: “È malato” Secondo giorno di assenza per Claudio Lippi a La prova del cuoco: il braccio destro di Elisa Isoardi, infatti, non si è presentato in studio neanche oggi, dopo il forfait di ieri, dunque la conduttrice, in apertura di puntata, è stata costretta a spiegare ai telespettatori a casa il motivo dell’assenza di Claudio Lippi a La prova del cuoco, visto che ieri ha parlato in modo molto vago di “un impegno”. Claudio Lippi non è con noi neppure oggi perchè è malato, ha la febbre: può succedere ha dunque asserito Elisa Isoardi oggi a La prova del cuoco su Claudio Lippi assente. La prova del cuoco, Claudio Lippi assente per malattia. Elisa Isoardi: “Ci manchi” “Zio Claudio ha la febbre, capita a tutti, quindi lo salutiamo: Claudio, ci manchi da morire” ha ... lanostratv

