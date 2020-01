Ecce Brexit. La firma su un fallimento (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non appena il tabellone elettronico mostra l’ultimo atto della Brexit, l’accordo fatto con Londra approvato con 621 sì, 49 no, 13 astenuti, nell’aula dell’Europarlamento si sente cantare. Sì, proprio così. ‘Auld Lang syne’, cantano gli eurodeputati scozzesi tenendosi per mano. E’ il ‘valzer delle candele’, tradizionale delle Highlands, in genere si intona a Capodanno per salutare l’anno vecchio oppure per accompagnare separazioni, congedi, lutti. Oggi vale per la Brexit che, dopo oltre tre anni di negoziati, porte in faccia, premier che vanno e vengono a Downing Street, rotture e ricomposizioni, ora è fatta e infonde emozione nell’aula del Parlamento, qualora non fosse bastata l’emozione portata da Liliana Segre un momento prima, con la sua testimonianza sull’orrore di Auschwitz in ... huffingtonpost

GonnelliLuca : La UE un fallimento Ecce Brexit. La firma su un fallimento (di A. Mauro) - angela__mauro : Da Segre a Brexit oggi tante lacrime al Parlamento Ue - HuffPostItalia : Ecce Brexit. La firma su un fallimento -