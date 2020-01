Daniele De Rossi infiltrato in Curva Sud al derby: truccato e travestito è irriconoscibile. E allo stadio c’è anche Valerio Mastandrea (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una parrucca e un cappello in testa, un po’ di trucco e degli occhiali spessi. L’ex calciatore Daniele De Rossi, domenica sera, si è infiltrato allo stadio, nel cuore della tifoseria romanista per godersi il derby Roma-Lazio. La moglie, Sarah Felberbaum, ha condiviso sul suo profilo Instagram le immagini del travestimento in timelapse. Il centrocampista poi si è goduto il match in Curva Sud insieme agli amici, tra cui l’attore Valerio Mastandrea, circondato da tifosi. Video Instagram L'articolo Daniele De Rossi infiltrato in Curva Sud al derby: truccato e travestito è irriconoscibile. E allo stadio c’è anche Valerio Mastandrea proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

