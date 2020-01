Coronavirus, Iss: “6072 casi e 132 vittime in Cina” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Al 29 gennaio, in base ai dati pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nel sito dedicato al focolaio da nuovo Coronavirus, sono stati notificati complessivamente 6072 casi confermati in laboratorio di infezione da 2019-nCoV, di cui 132 decessi in Cina. In Europa si registrano 4 casi confermati in Francia e 4 in Germania. In Italia al momento non si registrano casi confermati. Tutti i casi registrati al di fuori della Cina sono associati a viaggi nella città di Wuhan o hanno avuto un contatto diretto con persone con una storia di viaggio in Cina, fatta eccezione per un caso in Viet Nam in cui è stato documentato il contatto con un caso confermato che a sua volta aveva viaggiato a Wuhan. E’ quanto rende noto l’Istituto Superiore di Sanità che sulla pagina inetramente dedicata al nuovo Coronavirus offre un continuo ... meteoweb.eu

ANIPIO2 : #coronavirus Anche @ANIPIO2 all'incontro oggi all'ISS con professionisti di tutti gli ordini, referenti regionali,… - drsilenzi : RT @istsupsan: Su #coronavirus @giovanni_rezza: con cautela possiamo dire che livelli letalità sono attualmente inferiori a quelli di SARS… - GiovannaPasq : RT @agensir: Coronavirus. Brusaferro (Iss): 'L'Italia è pronta per affrontare l'emergenza' -