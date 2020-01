Cile, un 18enne simbolo delle proteste: è Victor Chanfreau, nipote di un desaparecido. “Non abbiamo paura e niente da perdere” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nel mezzo delle proteste che stanno scuotendo ormai da tre mesi il Cile, c’è una nuova figura che sta emergendo nel guidare lo scontento: è Victor Chanfreau, il portavoce dell’Assemblea coordinatrice degli studenti delle scuole superiori (Aces). Capelli a zazzera, sguardo fiero e indomito, con addosso magliette tre taglie più grandi della sua, fisicamente dimostra meno dei suoi 18 anni appena compiuti. Ma non nella determinazione. In poche settimane è riuscito, insieme alla sua collega Ayelen Salgado, non solo ad aprire un altro fronte di protesta, ma a far annullare e rimandare la Psu, cioè la prova nazionale di ammissione all’università, a cui gli studenti Cileni iniziano ad essere preparati dall’inizio della scuola superiore. Un esame, questa l’accusa, che continua a riprodurre le disuguaglianze sociali, pilastro fondamentale dell’educazione di ... ilfattoquotidiano

