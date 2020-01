Calciomercato Milan, Piatek va all’Hertha Berlino, Suso al Siviglia e Rodriguez è del Psv (Di giovedì 30 gennaio 2020) Milan attivissimo sul fronte cessioni: 27 milioni dall’Hertha per Piatek, Suso in prestito (con diritto di riscatto) al Siviglia, Rodriguez va al Psv. La conclusione del Calciomercato è alle porte e il Milan si muove prepotentemente sul fronte delle cessioni, dopo aver acquistato Ibrahimovic, Kjaer e Begovic. Accordo con l’Hertha Berlino per Piatek Uno dei maggiori indiziati a lasciare il Milan era Kris Piatek, chiuso in attacco dallo svedese, da Leao e dal rinato Rebic. Il centravanti polacco ha perso il posto da titolare e è stato scartato per scelta tecnica da Pioli. Così la strada della cessione si è fatta concreta, a appena un anno dall’acquisto dal Genoa per 35 milioni. Nelle ultime ore la notizia dell’accordo tra il club di via Aldo Rossi e l’Hertha Berlino per la cessione a titolo definitivo sulla base di 27 milioni. Il 24enne si è già ... newsmondo

FabrizioRomano : Suso lascia il Milan e va al Siviglia: si chiude a ore per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto legato al… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, prima offerta per Matias #Vina: sostituirebbe Ricardo #Rodriguez - DiMarzio : #Milan - Siviglia, parti vicinissime per il trasferimento di Suso. Saelemaekers dell'Anderlecht e Januzaj in corsa… -