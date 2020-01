Birra avvelenata, 4 morti e 18 intossicati: non consumatela (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Birra avvelenata in Brasile, dove quattro persone sono morte dopo aver consumato Birra di marca Backer. Ecco qual è il problema. Allerta in Brasile, dove ultimamente sono stati registrati 22 casi d’avvelenamento, di cui 4 hanno causato la morte dei malati, dopo aver consumato una Birra. Secondo le prime ipotesi la bevanda sarebbe stata contaminata da … L'articolo Birra avvelenata, 4 morti e 18 intossicati: non consumatela è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

